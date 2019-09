Cambiamento climatico | “temperature già aumentate di 2 gradi” | lo dimostra una ricerca

Cambiamento climatico - perché è così difficile raccontare una guerra senza trama e senza eroi. L’analisi di Jonathan Safran Foer : Diciamo la verità: del Cambiamento climatico non ci importa nulla. Non neghiamo che sia vero: abbiamo letto articoli, ci siamo informati, magari ci siamo anche convertiti all’uso della borraccia o dell’auto elettrica. Conosciamo i fatti, ma percepiamo la crisi ambientale come una minaccia vaga e lontana, non siamo visceralmente convinti che stia accadendo davvero, qui e ora, a tutti noi. E se è così difficile crederci – e agire di conseguenza – ...

Cambiamento climatico e risorse ittiche : come preservare la vita negli oceani - le soluzioni individuate da MSC : Oggi 25 settembre l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto L’oceano e la criosfera in un clima che cambia per presentare gli effetti del Cambiamento climatico sui nostri oceani e sui nostri mari, tra cui lo scioglimento dei ghiacci, l’acidificazione delle acque e la perdita di ossigeno, le ondate di calore, nonché la perdita di corallo e la fioritura di alghe. Questi cambiamenti hanno un ...

“Scenari globali e Cambiamento climatico” : mercoledì l’intervento di Filippo Giorgi all’Horcynus Lab Festival : Si apre con la conferenza del fisico Filippo Giorgi, già componente dell’IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change che nel 2007 ha vinto il Nobel per la pace, la seconda giornata dell’Horcynus Lab Festival mercoledì al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. A Messina come a New York, il cambiamento climatico è il focus di tutti gli interventi, in un ponte ideale che avvicina la città dello Stretto agli argomenti centrali su cui si sta giocando ...

Global Strike for Future - ministro Fioramonti ai presidi : “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro Cambiamento climatico” : La settima scorsa ha definito lo sciopero Globale per il clima “la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Ora il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in una circolare rivolta ai dirigenti scolastici manifesta l’auspicio che un’eventuale assenza degli studenti per partecipare alla mobilitazione venga “giustificata“. La manifestazione mondiale contro il cambiamento climatico è ...

I sussidi fiscali e il Cambiamento climatico : Una proposta avanzata dal ministro dell’Ambiente Costa prevede che le spese fiscali dannose per l’ambiente, indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, istituito presso il Ministero, per un importo pari a 16,8 miliardi, siano ridotte almeno del 10% annuo a partire dal 2021 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040.Fermo restando l’importo minimo del 10%, la proposta demanda alla legge di bilancio annuale ...

Clima : in Germania presentato il piano d’azione per contrastare il Cambiamento climatico : In vista della riunione che il governo tedesco terra’ il 20 settembre prossimo per approvare le nuove misure sulla protezione del Clima, l’Unione cristiano-democratica (Cdu) ha pubblicato ieri, 16 settembre, il proprio piano d’azione per il cambiamento Climatico. Come riferito al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il documento contiene “le posizioni complete della Cdu in materia di Clima e ...

Il “racconto” del Cambiamento climatico : tra fake news e informazione scientifica : fake news e cambiamento climatico. Si è detto tutto e il contrario di tutto. Ma quali sono i meccanismi comunicativi che stanno dietro il successo o l’insuccesso dei discorsi sui cambiamenti climatici? Perché alcuni discorsi sembrano avere maggiore presa di altri? E perché in particolare il pubblico dei giovani è stato così attento e attivo in questo settore? È possibile analizzare il fenomeno di Greta Thunberg dal punto di vista “narratologico” ...

Se il Cambiamento climatico ‘surriscalda’ anche l’armonia di coppia : C’è un nuovo tema, carico di esplosività, che minaccia le coppie e le famiglie italiane. È la questione del cambiamento climatico, con tutte le conseguenze che porta con sé in termini di angosce, preoccupazioni, ma anche voglia di cambiare radicalmente il proprio stile di vita. Il fatto è che quando ci si mette insieme, in genere, lo si fa per una convergenza di valori: ci piacciono cose simili, ma soprattutto abbiamo gli stessi obiettivi e ...

Lotta al Cambiamento climatico : stadio di Klagenfurt trasformato in un bosco : Il moderno Wörthersee stadion, costruito a Klagenfurt, in Austria, è stato inserito all'interno di un progetto volto alla sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la deforestazione. In breve...

“Per combattere il Cambiamento climatico piantiamo un albero per ogni italiano” : La sfida di Comunità Laudato Si’, Slow Food e Wwf: «Si può fare in fretta e con risultati straordinari»

Clima - gli studiosi : “Trasformare il Cambiamento climatico da costo in opportunità” : Trasformare il cambiamento Climatico da costo in opportunità per rilanciare la crescita della produttività e del Pil nel nostro Paese e raggiungere una crescita sostenibile. E’ questo il messaggio lanciato oggi da esperti e responsabili politici riuniti alla Scuola Sant’Anna di Pisa per discutere su una delle maggiori sfide del XXI secolo, quella legata ai cambiamenti Climatici ed alle conseguenze sull’economia mondiale. ...

Cambiamento climatico : adattarsi - mitigare o ignorare ? : (A cura di Adriano Zecchina, prof emerito di Chimica Fisica Università di Torino; Accademia Nazionale dei Lincei; Accademia delle Scienze di Torino) Il titolo di questo breve intervento è preso da un articolo su “Science” del 2004 di sir David King (Università di Cambridge), un collega che conoscevo dal 1975, perché avevamo comuni interessi di ricerca nella Scienza delle Superfici e ...

“Aborto contro il Cambiamento climatico” - bufera su candidato alle presidenziali USA : Bernie Sanders, candidato alle presidenziali USA 2020 si è detto favorevole ad affrontare l’emergenza del cambiamento climatico con una politica di controllo delle nascite. “Le donne hanno diritto al controllo del proprio corpo e decidere sulla riproduzione. L’aumento della popolazione può aggravare la situazione ambientale? Penso di sì, tocca alle donne decidere, soprattutto in quei Paesi dove ci sono condizioni diffuse di ...

Clima - gli esperti dell’UniBo : “La visibilità è indispensabile per la lotta al Cambiamento climatico” : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come ‘auto ecologiche’. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare ...