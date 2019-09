U&D | trono classico spoiler registrazione di ieri | Sara se ne va dal programma

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Brutte notizie giungono da U&D, relativamente al. La stessa padrona di casa rivela cheTozzi uscirà di scena e non siederà più sulla poltrona rossa. La tronista ha capito di amare ancora il suo ex fidanzato, perché, uscendo con altri, pensava costantemente a lui. U&D,orfano di una tronista,Tozzi Purtroppo non inizia bene la stagione di Uomini e Donne. Se nelOver, Gemma piange di delusione e non mancano i soliti siparietti con Tina, in quellouna tronista lascia gli studi. Si tratta diTozzi, di cui ha parlato la stessa padrona di casa, Maria De Filippi. La conduttrice ha detto che, pure uscendo in esterna con qualche corteggiatore, non riusciva a pensare ad altri se non al suo ex amore. Di conseguenza la tronista ha deciso di lasciare la poltrona rossa e la scelta. Uscirà dagli studi Mediaset per recuperare il ...

SkyTG24 : Oggi compie 70 anni il Boss, #BruceSpringsteen, 'Born in the U.S.A.' ma profondamente legato all'Italia - JuventusFCWomen : ?? L I N E U P | For #SassuoloJuve ?? STARTING XI | Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Pe… - SCBastia : #SCBJAD | 4??-1?? | ? 90’ Fine di u macciu in Armand-Cesari ! Vittoria 4 à 1 di u Sporting ! Forza Bastia ! ????… -