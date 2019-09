Sui social network circolano finte liste di farmaci vietati

Allarme dell'Aifa : Sui social liste false di farmaci con ranitidina ritirati dal mercato : L'Allarme dell'Agenzia del farmaco dopo il ritiro di alcuni lotti di medicinali per disturbi gastrointestinali: gli esperti raccomandano di consultare solo le informazioni pubblicate sul loro sito

Farmaci con ranitidina - la denuncia di Aifa : “Sui social girano liste fake dei lotti vietati. Consultate solo il nostro portale” : False liste di Farmaci contenenti ranitidina stanno girando sui social, ma “non hanno nulla a che vedere con quelle oggetto dei provvedimenti restrittivi disposti nei giorni scorsi”. A lanciare l’allarme è l’Agenzia italiana del Farmaco, l’Aifa, che denuncia la diffusione di fake news con un comunicato stampa. Gli esperti dell’ente regolatorio raccomandano di “consultare esclusivamente le informazioni ...

Roma - pitone nel giardino di casa : un residente lancia l'allarme Sui social : Si torna a parlare di abbandono di animali a Roma. Stavolta però non è stato abbandonato un cane, come avviene purtroppo spesso, ma addirittura un pitone. A farlo presente è stato nelle ultime ore un residente, Stefano Podrecca, che ha realizzato anche un video abbastanza eloquente. Il pitone è stato notato dall'uomo nei pressi del giardino della sua abitazione, in via Falcognana, Roma sud, nella notte tra martedì e mercoledì. Vicino al rettile ...

Ranitidina - Sui social diffuse false liste di farmaci. L'Aifa : consultate solo nostro portale : Una lista fake di farmaci a base di Ranitidina. «Nelle ultime ore sui social network si stanno diffondendo liste di farmaci che nulla hanno a che vedere con quelle oggetto dei provvedimenti...

Emma Marrone : insulti leghisti Sui social ma Salvini vuole omaggiarla con un bouquet : "Un conto sono le idee, un altro il rispetto per le sofferenze di una persona: Matteo Salvini mette a tacere la frangia più estrema dei suoi sostenitori per esprimere piena solidarietà ad Emma Marrone. L'inaspettato annuncio della popolarissima cantante 35enne di doversi fermare a causa di un problema di salute, ha scatenato l'odio social da parte di sostenitori del leader del Carroccio che non hanno dimenticato il presunto "affronto" subito. ...

Emma Marrone presa di mira Sui social e arrivano anche gli insulti social : In questo periodo Emma sta attraversando un periodo molto delicato ed è stata costretta a lasciare per un pò la scena per motivi di saluti, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà sia dai fan che dai colleghi, ma purtroppo sono arrivati anche dei messaggi poco gradevoli, che già in passato non erano mancati a causa delle sue ferme posizioni contro i porti chiusi e pro migranti, posizioni che le avevano già causato insulti da un esponente ...

Miriam Leone Sui social si presenta con un nuovo look ora è bionda : L’ex Miss Italai Miriam Leone ha cambiato colore dei capelli, passando dal rosso intenso al biondo. Una scelta drastica, un cambiamento evidente che però non è piaciuto a tutti i fan. «Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere», così scrive Miriam nella didascalia che accompagna la sua foto con la chioma bionda. Moltissimi hanno apprezzato il cambio di look, dicendole che è addirittura più bella di prima, molti hanno anche ...

Emma Marrone Sui social annuncia mi fermo per un problema di salute : Con un messaggio via social la cantante Emma fa preoccupare i fan. «Mi devo fermare per affrontare un problema di salute», scrive Emma, per questo motivo la cantante non parteciperà all’evento di Radio Italia Live. Nella mattinata di venerdì via social la cantante ha annunciato che da lunedì si fermerà a causa di un problema di salute. Inevitabile il pensiero alla dura lotta contro il tumore che la Marrone aveva affrontato poco prima di ...

Brescia lo applaude all’esordio - Balotelli ringrazia Sui social : “orgoglioso e fiero di voi”[FOTO] : Esordio positivo per Mario Balotelli con la maglia del Brescia: l’attaccante, al ritorno in Serie A, si conquista l’applauso dei tifosi e li ringrazia su Instagram Ha dovuto aspettare la 5ª partita di campionato per fare il suo esordio in Serie A ma Mario Balotelli si è fatto trovare pronto. Nonostante la sconfitta in rimonta per 1-2 del suo Brescia contro la Juventus, l’attaccante ex Marsiglia ha disputato una buona gara ...

I vinili? Più vivi che mai : da Bowie a Madonna - Sui social impazza il gioco delle cover : I vinili sono ancora vivi. Talmente vivi da... prendere vita. Succede, letteralmente, nelle opere fotografiche raccolte dall?associazione DeskX, dedita a una missione di sintesi tra arte,...

Wanda Nara completamente nuda Sui social : Incontenibile e provocante. Protagonista sempre. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia, Wanda Nara non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino… “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla addosso. ...

Emma Marrone - dopo la solidarietà insulti Sui social : «Così impari a criticare Salvini» : Non ha fatto in tempo a godersi le migliaia di messaggi di solidarietà di fan e colleghi, Emma Marrone, dopo l’annuncio del suo ritiro temporaneo dalle scene, che sono arrivati i soliti messaggi di odio dagli haters: ‘colpa’, si fa per dire, delle sue ferme posizioni contro i porti chiusi e pro migranti, posizioni che le avevano già causato insulti da un esponente della Lega che qualche mese fa le consigliò candidamente di ...

Emma Marrone presa di mira Sui social e arrivano anche gli insulti social : In questo periodo Emma sta attraversando un periodo molto delicato ed è stata costretta a lasciare per un pò la scena per motivi di saluti, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà sia dai fan che dai colleghi, ma purtroppo sono arrivati anche dei messaggi poco gradevoli, che già in passato non erano mancati a causa delle sue ferme posizioni contro i porti chiusi e pro migranti, posizioni che le avevano già causato insulti da un esponente ...

Tassa sulle merendine? Scoppia l’ironia Sui social : La Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle #merendineLa Tassa sulle ...