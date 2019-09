Sondaggio di Masia per Agorà | Matteo Renzi è inaffidabile Si mette male per

Sondaggio di Masia per Agorà - cosa pensano gli elettori del Pd sull'addio di Renzi? Numeri preoccupanti : Non sono tempi semplici per Matteo Renzi. Quello che sembrava un periodo florido, potrebbe decretare la fine dell'ex premier. Secondo i Numeri definiti dal Sondaggio di Fabrizio Masia, per la maggioranza degli elettori del Partito Democratico Renzi non ha fatto bene a separarsi da Nicola Zingaretti.