“Mio figlio cresce bene?” | le linee guida e i campanelli d’allarme da non sottovalutare

“Mio figlio cresce bene?” Open Day al Bambino Gesù - visite di controllo gratuite : Mio figlio cresce bene? Spesso i genitori si pongono con ansia questa domanda e, in effetti, la crescita regolare di un Bambino è uno degli indicatori più importanti del suo stato di salute. Anche quest’anno l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù offre la possibilità di verificare se la crescita dei bambini è corretta aderendo alla campagna di sensibilizzazione “La crescita dei bambini” di A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di Soggetti con deficit ...

Cordoni ombelicali scomparsi - una mamma : “Mio marito era malato - volevo tutelare mio figlio : è stata una truffa morale” : truffate, tradite, derubate della speranza. Così si sentono alcune delle famiglie italiane coinvolte nel caso CryoSave, la banca svizzera che, senza consenso, avrebbe spostato in Polonia circa 15mila cellule staminali ricavate dai Cordoni ombelicali dei loro figli e crioconservate nei loro laboratori di Ginevra. “Dove sono le nostre staminali?”. La rabbia che si trasforma in paura, la delusione e il dubbio, il desiderio di convincersi che è ...

“Mio figlio deve nascere in Usa” - militare si fa spedire in Italia terra del Texas : La storia di un militare statunitense, Tony Traconis, un paracadutista di stanza in Veneto che voleva far nascere il figlio su suolo americano. Si è fatto spedire della terra dal giardino di casa sua ad Austin, nello stato del Texas, e l'ha portata in ospedale per poggiarvi sopra i piedi del neonato.

Sabrina Paravicini operata per il cancro : “Mio figlio prima di entrare mi ha detto ‘spero che resterai viva’. E io sono ancora in piedi” : “Ciao mamma, spero che resterai viva“. sono le parole che il figlio di Sabrina Paravicini, star di Un medico in famiglia, ha detto alla madre prima del suo ultimo intervento. L’attrice, infatti, lotta da tempo contro un cancro al seno e ha scelto di raccontare la sua battaglia via social. Nel suo ultimo post, accompagnato da una foto di lei in ospedale, condivide l’ultima operazione, “andata bene”, senza ...

Rosa Perrotta : “Mio figlio nato con un taglio cesareo - l’attesa ci ha fatto stare in ansia” : A circa un mese dalla nascita del piccolo Domenico, Rosa Perrotta ha confessato di avere partorito con un taglio cesareo non previsto. L’intervento si sarebbe reso necessario alla 41esima settimana per non mettere a rischio la salute del piccolo che non si decideva a venire al mondo. Via Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi influencer ha raccontato qualche dettaglio del parto: "Eravamo tutti in ansia per il fatto che il bambino non ...

Mondiali Basket 2019 – Il ct Sacchetti spiega le sue scelte : “Mio figlio e Ricci fuori? Vi svelo il motivo” : Il ct della selezione azzurra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tagliare Ricci e il figlio Brian in vista dei Mondiali in Cina Il dado è tratto, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha ufficializzato questa mattina i dodici giocatori che parteciperanno ai prossimi Mondiali in Cina, che partiranno il prossimo 31 agosto. Richard Morgano/LaPresse Il coach degli azzurri ha escluso Giampaolo Ricci e il figlio Brian, spiegando questa ...

Richard Gere a Lampedusa in sostegno dei migranti salvati dalla Open Arms : “Mio figlio è rimasto molto colpito da questa vicenda” : “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”. A dirlo è Richard Gere, l’attore americano che venerdì è salito a bordo della nave dell’ong Open Arms ormeggiata da giorni al ...

Stati Uniti - prima della strage la madre del killer di El Paso aveva avvertito la polizia : “Mio figlio ha un fucile d’assalto” : Settimane prima della sparatoria di El Paso la madre di Patrick Crusius, sospetto autore della strage in cui sabato scorso sono morte 22 persone, aveva chiamato la polizia perché preoccupata che il figlio possedesse un fucile “Ak”, cioè un fucile d’assalto. La donna aveva chiamato la polizia di Allen, in Texas, denunciando il possibile pericolo visti l’età del figlio, il livello di maturità e la mancanza di esperienza ...

Il papà di Moise Kean : “Mio figlio come Gesù Cristo si è staccato…” : Il papà di Moise Kean parla della nuova avventura del figlio in Inghilterra Moise Kean ex attaccante della Juventus, si è trasferito all’Everton. SportMediaset riporta alcune dichiarazioni, er così dire mistiche, rilasciate dal padre Biorou Jean, in merito alla nuova avventura del figlio: “Abbiamo fatto una veglia di preghiera per dare la benedizione al campione di famiglia, dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Ogni tre ore ...

Il Guardian e il padre di Pépé : “Mio figlio deve capire che il calcio è un lavoro - non un divertimento” : Oggi il Guardian dedica un articolo a Pépé che è ormai praticamente un giocatore dell’Arsenal. È l’acquisto più caro della storia dei Gunners: 80 milioni di euro. Lui guadagnerà circa cinque milioni di euro a stagione. Il Guardian ripercorre la vita di Pépé, si rifanno all’intervista di France Football ampiamente citata dal Napolista. Sottolinea che c’è molta attesa per il 24enne ivoriano. I tifosi dell’Arsenal ...