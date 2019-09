Mafia | più di cento arresti in una maxioperazione tra Sicilia e Lombardia

Mafia : Pg Borsellino quater - 'Stragi il più violento degli attacchi alla nostra democrazia' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "I cittadini, anche i più giovani, quelli che nel 1992 non erano nemmeno nati" hanno "il diritto di interrogarsi e di discutere, in ogni sede, in ordine a quel tragico capitolo della nostra storia, chiedendo a gran voce risposte chiare e e coerenti". Così, il Procurato

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘Stragi il più violento degli attacchi alla nostra democrazia’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “I cittadini, anche i più giovani, quelli che nel 1992 non erano nemmeno nati” hanno “il diritto di interrogarsi e di discutere, in ogni sede, in ordine a quel tragico capitolo della nostra storia, chiedendo a gran voce risposte chiare e e coerenti”. Così, il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava proseguendo la sua requisitoria nel processo Borsellino quater. ...

La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta - e nemmeno Franco Maresco - purtroppo : La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco ha vinto all’ultima Mostra di Venezia il Premio Speciale della Giuria. Il film rimanda al precedente Belluscone, di cui riprende uno dei protagonisti, il surreale promoter musicale Ciccio Mira, cui viene staVolta accostata la figura diametralmente opposta di Letizia Battaglia, la vivacissima fotoreporter ottuagenaria che col suo incessante lavoro nell’ultimo cinquantennio ha documentato ...

«La Mafia non è più quella di una volta» - il ritratto grottesco di un Paese che ha dimenticato i suoi eroi : Quasi sempre le perle di un concorso brillano alla fine. Proiettato solo il 6 agosto, e dal 12 settembre al cinema, il nuovo imperdibile lavoro di Franco Maresco ha conquistato pubblico e giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2019 portando sullo schermo il ritratto potente di una società senza memoria, omertosa e anche un po' ignorante. Il racconto parte dal 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. È il 23 maggio 2017, in ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La Mafia non è più quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La Mafia non è più quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...

Mafia : Candiani - ‘tanto è stato fatto ma si può sempre fare di più’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – Sul fronte della lotta alla Mafia”tanto è stato fatto ma si può e si deve fare sempre di più”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano Candiani, sottosegretario all’Interno a margine della commemorazione per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Penso alla gestione dei collaboratori, ad esempio”, dice. E alla domanda se poteva essere fatto di più, in questo anno di ...

Mafia : Maria Falcone - ‘grati a Dalla Chiesa - Sicilia non più come 37 anni fa’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Il 3 settembre di 37 anni fa molti palermitani pensarono che anche la speranza fosse morta assieme al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo, caduti sotto la furia dei kalashnikov di Cosa nostra. L’attentato al generale che era riuscito a sconfiggere il terrorismo fece temere che nulla potesse fermare la ferocia ...

Versiliana 2019 - Di Matteo : “La politica non parla più di lotta alla Mafia. Sottovaluta il problema” : “Le mafie sono Sottovalutate perché non sparano e non fanno stragi, ma hanno un potere economico e finanziario enorme, si stanno comprando parte dell’Italia inquinando il tessuto economico. Io però non sento più parlare di lotta alla mafia. Chiaro che ci sono tanti altri problemi ma mi sembra che la Sottovalutazione della questione mafiosa sia sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quanto sia assordante il silenzio della ...

Mafia foggiana - il figlio del boss assenteista e la spedizione punitiva del papà nell’ufficio del dirigente pubblico : “Non dargli più fastidio” : Sono le 11 del 9 aprile 2006. In corso del Mezzogiorno a Foggia è una tranquilla giornata di lavoro per tutti i dipendenti della Amica, la società comunale che si occupa della pulizia delle strade. Gli operatori ecologici vanno e vengono dalla sede, i dirigenti firmano documenti e tengono riunioni negli uffici. Anche Ennio Corsico è nella sua stanza al primo piano del civico 9 di quel vialone che porta dritti in centro. È un distinto funzionario ...