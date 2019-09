Le Iene tornano di martedì e giovedì Ecco i conduttori

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nicola Savino e Alessia Marcuzzi Su Italia 1 stanno per tornare Le, con il doppio appuntamento che in questa stagione sarà ‘tutto infrasettimanale’. Niente più puntata della domenica per lo storico programma di Mediaset, che dal 1° ottobre andrà in onda ile il, sempre in prima serata. Le: chi sono idella stagione 2019/2020 Con il ricordo sempre vivo di Nadia Toffa, che dal 2017 era stata promossa da inviata a conduttrice, Leripartono senza uno dei suoi volti simbolo. Tante, però, saranno le conferme, a cominciare daidella puntata del: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Con loro anche la Gialappa’s Band, rientrata ‘dalla finestra’ dopo che in estate non era stato trovato l’accordo con Mediaset per il rinnovo del contratto. Nella puntata del, invece, a partire dal 3 ottobre, si ...

