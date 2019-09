Incendio devastante | esploso impianto chimico | fiamme altissime e fumo tossico da stanotte

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Siamo in Normandia. È qui che un enormeè divampato questa notte, intorno alle tre, in undella società Lubrizol che produce dal 1954 additivi per lubrificanti, a Rouen, a 135 chilometri da Parigi. La cosa che preoccupa tuttavia, non è l’in sé ma la classificazione dell’. Parliamo di un grado “Seveso”, che sulla base della direttiva europea significa che è un sito “a rischio”. Non si ha ancora notizia delle cause che hanno provocato leche, insieme al, sono visibili a chilometri di distanza.Oltre 130 vigili del fuoco sono sul posto, un cordone di sicurezza sta isolando la zona. Un perimetro di 500 metri intorno al sito è stato evacuato. Sui social network, testimoni affermano di aver sentito diverse esplosioni. I vigili del fuoco hanno dovuto chiedere rinforzi dai dipartimenti che si affacciano sulla Senna marittima e l’è ...

