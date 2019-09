I gruppi pro-Tibet sotto attacco hacker su Whatsapp

Renzi è pronto a lanciare i suoi gruppi in Parlamento : i fedelissimi favorevoli e contrari : Matteo Renzi è ormai pronto a lanciare l'iniziativa dei gruppi autonomi in Parlamento, ma tra i Renziani stessi non sono pochi a nutrire dubbi sull'operazione. Alessia Morani, tra le più fedeli tra le parlamentari Renziane, afferma senza mezzi termini che lei resterà nel Partito Democratico e si spinge a fare appello a tutti perché non si metta in difficoltà il governo giallorosso nel giorno in cui si completa la squadra. Un'altra prima linea ...

Matteo Renzi ha deciso di sciogliere gli ormeggi e ha detto ai suoi di tenersi pronti perché la scissione sembra ormai una questione di giorni. L'ex premier si prepara a far nascere nuovi gruppi parlamentari, che si chiameranno "Azione civile"