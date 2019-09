Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Per le giornate del 27, 28 e 29 settembre in programma visite alle, incontri per bambini e adulti, attività,, spettacoli, concerti Roma Capitale della cultura anche per questocon un fitto calendario di incontri,, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre. Con il ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori si può accedere al percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali. Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana). L’orario di apertura al pubblico va dalle 8.30 alle 19.00 (ultimo ...

romadailynews : Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend: Per le giornate del 27, 28 e 29… - romadailynews : #Campidoglio: mostre, #eventi e appuntamenti per il #weekend: #Roma – Roma Capitale della… - maxgobbi : Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 16 al 22 settembre -