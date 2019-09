Ancona | 35enne si toglie la vita con un colpo d' arma da fuoco | stava per diventare papà

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata nell'anconetano, precisamente nei pressi della frazione di Montesicuro, dove ieri mattina, 25 settembre, è stato trovato il corpo esanime di unoriginario di Loreto. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che la vittima si sia sparata und'daalla tempia, precisamente con una pistola. L'sarebbe stata regolarmente detenuta, e l'uomo l'aveva acquistata qualche anno fa, dopo aver subito un furto in casa. A dare l'allarme è stata la moglie del, la quale non l'ha visto più tornare a casa. La donna si è accorta che mancava la pistola da casa. Proprio a lei, suo marito aveva detto che sarebbe uscito per andare a lavoro in quanto aveva il turno di notte. E così, nella giornata di martedì, il soggetto si è allontanato dal nucleo famigliare. Le ricerche sono partite immediatamente dopo l'allarme ...