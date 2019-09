A volte si muore perché capita | anche nel calcio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) È un tema scabroso da affrontare, in particolar modo dopo una sconfitta in casa, quello dell’aleatorietà in una gara dima, se da una parte è fondamentale non rimuovere le responsabilità degli individui – specie in una terra come la nostra che della deresponsabilizzazione ha fatto un modo di vivere – dall’altra è importante non far collassare la complessa discussione sulla dualità caso-volontà nel definitivo ed inutile concetto di “culo”. Questo mi pare sia statol’approccio tentato, a valle della partita contro il Cagliari, da Carlo Ancelotti: la stessa persona che, uscendo sconfitta dalla sfida di Torino dopo una rimonta clamorosa, aveva pragmaticamente confessato che un pareggio non lo avrebbe comunque reso felice, ha tentato di tenere il punto su un’idea non nuova ma fondante per uno sportivo come lui: “Non sempre nelsi raccoglie ciò che si merita”. ...

