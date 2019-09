A-ha | Hunting High And Low Expanded Edition Disponibile dal 15 novembre su etichetta

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Cofanetto 4CD della versioneAnd Low: 30th Anniversarydel 2015 Include l’album originale più dozzine di tracce raredal 15suRhino Gli A-ha hanno raggiunto la fama alla velocità della luce nel 1985 quando il singolo di debutto “Take On Me” raggiunse la vetta delle classifiche in 36 paesi differenti diventando uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. L’anno successivo, gli A-ha sono stati nominati Best New Artist, diventando la prima band norvegese ad essere nominata ai Grammy®. La loro eredità continua a crescere nel 2019, come anche il loro simbolico video di “Take On Me” che si avvicina a un miliardo di visualizzazioni su YouTube, un successo raggiunto da pochissimi artisti prima. Rhino presenterà una nuova versione diAnd Low 30th Anniversaryil 15intitolatoAND LOW...

