Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “ha preso all’amo Johnny come un grosso pesce. So, nonuna”. A rivelarlo in un’intervista a Vanity Fair è il regista, che dice di non avere alcun dubbio su a chi dare ragione nella lite coniugale, in cui lei accusa l’attore di averla picchiata e lui che nega ogni addebito. “Ho difeso Johnnydalle accuse del’ex mogliesu Facebook – ha spiegato il regista -. E ho ricevuto un sacco di critiche: ”‘Non lo conosci davvero’. ‘Sì, lo conosco’. ‘Ma non sai come diventa quando èo fatto’. ‘Si dà il caso che lo sappia invece, e sono certo che nonmai una’.l’ha preso all’amo come un grosso pesce”.ha parlato poi anche di Heath Ledger, l’attore scomparso nel 2008 che recitò per l’ultima volta proprio in un suo film, Parnassus – L’uomo ...

TutteLeNotizie : Terry Gilliam: “Johnny Depp? So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha… - FQMagazineit : Terry Gilliam: “Johnny Depp? So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha preso all’amo come un g… - Cascavel47 : Terry Gilliam: “Johnny Depp? So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha preso all’amo come un g… -