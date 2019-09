State of Play e Inside Xbox | Tutte le novità e annunci

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tra ieri sera e questa notte, Sony e Microsoft hanno tenuto in diretta iof, durante i quali sono stati fatti degliche vi riassumiamo a seguire.ofMostrata per la prima volta la Modalità Storia di Call of Duty Modern Warfare con un Trailer eati dei contenuti esclusivi PS4 Resa disponibile la DEMO di MediEvil sulstation Store con i primi livelli di gioco The Last of Us Part II uscirà il 21 febbraio 2020ata la PS4 Pro a tema Death Strandingati i Giochi GRATIS di Ottobre 2019 con ilstation Plus: MLB The Show 2019, e di The Last of Us Remastered Wattam, il nuovo titolo sviluppato dall’autore di Katamari Damacy sarà disponibile da Dicembre su PS4 Reso disponibile L.A. Noire: The VR Case Files perstation VR Nuovi giochi perstation VR tra cui ...

