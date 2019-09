SPAL-Lecce oggi in tv | orario d’inizio | canale | streaming e programma Le probabili

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La corsa alla salvezza è ancora lontana, maè già un match molto importante nella quinta giornata della Serie A di calcio. Entrambe le formazioni sono ferme a quota tre punti e sono reduci da due brutte sconfitte: i ferraresi hanno perso per 3-0 contro il Sassuolo, mentre i pugliesi sono stati superati in casa per 4-1 dal Napoli. Semplici ha perso D’Alessandro, per cui è stata diagnosticata la rottura del crociato. Al suo posto dovrebbe giocare Sala con Strefezza sull’altra fascia. La coppia d’attacco dovrebbe essere ancora formata da Di Francesco e Petagna, con il primo che potrebbe anche scivolare sulla fascia destra, lasciando spazio ad uno tra Floccari, Moncini e Paloschi. Reclamano anche un posto dal primo minuto a centrocampo Valoti e Valdifiori, ma Murgia e Missiroli sono ancora favoriti. Con DAZN segui la Serie A IN, LIVE E ON ...

