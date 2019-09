Soldati russi addestrano i siriani a 30 chilometri da Damasco

Memoria e bicicletta - il viaggio sulle strade della ritirata italiana in Russia. Il ciclista varesotto ricorda i 100mila Soldati morti : Agosto 1942, Benito Mussolini si trova in vacanza a Riccione. Nel frattempo, 230mila soldati italiani stanno raggiungendo il fronte orientale per aggiungersi al Corpo di Spedizione italiano in Russia che sta aiutando la Wehrmacht nell’operazione Barbarossa contro i sovietici. A 77 anni da quella data, il 65enne ciclista varesotto (di Varano Borghi) Giovanni Bloisi è partito per un viaggio che ha una sola meta: non dimenticare. Nonostante ...