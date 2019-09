Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il Maestro Renzodedica al suo amico Gianniun programma divertente e inaspettato, ripercorrendo la carriera artistica dell'ideatore di "Non è la Rai". "NO non è la Bbc", una long size version di oltre tre ore in onda su Rai2 giovedì 26 settembre dalle 21.05. Al termine della conferenza stampa di presentazione del programma a Roma,spiega: "Questa idea è nata perché era un jingle di una trasmissione che facevamo con Gianni, Alto gradimento e dovendo ricordare allegramente Gianni come avrebbe voluto essere ricordato lui, abbiamo scelto un jingle molto allegro: tutta la trasmissione sarà allegra, anche se vedrete le testimonianze di Raffaella, di Ambra e di tante altre e di tutte le malefatte che Gianni ha fatto da solo e anche con me. Questa è No, non è la Bbc".Renzo e Gianni, che si conobbero in Rai, partirono subito con l'inaspettato e grande ...

ilfogliettone : Rai, 'No non è la Bbc': serata-omaggio di Arbore a Boncompagni - - Sidi_Bou : @GiusCandela La tua professionalità si vede tutta, la sua NO. Astioso e rancoroso ovunque. E quelle parole sulla Gu… -