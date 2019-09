Previste nevicate sul Monte Bianco dove il ghiacciaio di Planpincieux minaccia di crollare

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È prevista per la serata di oggi l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature e una leggera nevicata sul massiccio del, anche suldi, chedi. VIDEO - Come cambia nel tempo ila rischio crolloProprio per monitorare i rischi di crollo deldiè stato allestito un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la zona. Questa tecnologia - fornita dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, che opera in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura - funziona anche in condizioni di scarsa visibilità e integra l’attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta. Al momento viene infatti scattata una fotografia al ...

