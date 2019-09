Pensioni | Quota 100 | per Cazzola va cancellata | via libera alla conferma dell' OD

Pensioni ultime notizie : Damiano “Quota 100 va tenuta” : Pensioni ultime notizie: Damiano “Quota 100 va tenuta” Quota 100 va tenuta, mentre lo Sblocca Cantieri dovrà essere smantellato. A parlare è Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che è sempre intervenuto in prima persona sul tema previdenziale, cercando di agevolare soprattutto le persone più svantaggiate. In un’intervista a Il Dubbio, Damiano ha commentato le linee guida del nuovo ...

Pensioni ultima ora : TFS-TFR Quota 100 - applicativo pronto per l’anticipo : Pensioni ultima ora: TFS-TFR Quota 100, applicativo pronto per l’anticipo Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019 con cui il Governo Conte I sostenuto da M5S e Lega ha dato il via ad alcune misure come Quota 100 (ancora molto dibattuta) e reddito di cittadinanza ha introdotto anche altre misure. Tra queste la possibilità per i lavoratori statali di ricevere contestualmente (o quasi) dall’accesso alla pensione la somma maturata del ...

Pensioni - Quota 100 fino al 2021 - Landini : 'Serve anno di contribuzione per ogni figlio' : "Quota 100 non ha risolto il problema della revisione della Riforma Fornero, che rimane aperto e va discusso", lo ha affermato il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine del confronto che si è tenuto alcuni giorni fa a Lecce con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il dibattito, infatti, sarebbe servito per discutere sui temi che dovrebbero essere affrontati nella prossima Legge di Stabilità sulla quale si starebbero già ...

Pensioni anticipate e quota 100 - sondaggio Quorum : solo il 10% è favorevole all'abolizione : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro dell'attuale dibattito pubblico sulla riforma previdenziale, dopo che il governo ha recentemente confermato l'intenzione di consentire la prosecuzione della sperimentazione fino alla naturale scadenza (fissata al 31 dicembre del 2021). A tal proposito da un recente sondaggio d'opinione sono emerse alcune interessanti indicazioni in merito all'atteggiamento degli italiani ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione Donna saranno nella Legge di Stabilità : Il Governo giallo-rosso ha iniziato già a lavorare sui temi che verranno affrontati nella nuova Legge di Stabilità 2020. Dal taglio del cuneo fiscale alla delicata questione delle Pensioni e a misure di welfare; sono questi gli argomenti che dovranno essere discussi e sui quali il Governo Conte-bis dovrà concentrarsi maggiormente per dare una risposta concreta a migliaia di italiani. Sono tante le ipotesi sul tema Pensioni al vaglio ...

Pensioni - rassicurazioni da Palazzo Chigi : la Quota 100 e l'Opzione Donna in manovra : Salvo imprevisti o ripensamenti delle ultime ore, sembra ormai definito il quadro sulla riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2020. Prosegue la sperimentazione di Quota 100, la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta nei mesi scorsi dal governo gialloverde e già richiesta da oltre 175mila persone tra uomini e donne. Prorogata anche la formula sperimentale di Opzione Donna, attesa da migliaia di ...

Riforma Pensioni e Manovra 2020 : Quota 100 - APE e OD tra i temi chiave : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della cosiddetta Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la presentazione della Manovra di fine anno. Il passaggio è importante perché anticipa i temi chiave che verranno affrontati all'interno della finanziaria. Non stupisce quindi che nelle ultime ore si siano moltiplicate le dichiarazioni in merito ai possibili interventi, a partire dalla conferma della Quota ...

RIFORMA Pensioni Quota 100/ E Rdc - i "fallimenti" da rimediare : I numeri relativi alla RIFORMA PENSIONI con QUOTA 100 e al Reddito di cittadinanza non sono positivi sotto diversi punti di vista

Pensioni ultima ora : Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” : Pensioni ultima ora: Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” Pensioni ultima ora: la manifestazione “Giornate del Lavoro 2019” promossa dalla Cgil a Lecce ha rappresentato l’occasione per ospiti e relatori di confrontarsi su vari argomenti del dibattito pubblico, compreso quello previdenziale. Tra gli intervenuti anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, Conte su Quota 100 Nell’occasione, ...

Pensioni - Damiano (Pd) : ‘Giusto non smontare Quota 100’ : A parte Forza Italia che chiede sostanzialmente di abrogare le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, nella politica italiana tutti sono sostanzialmente d’accordo sulla conferma, almeno per il triennio, delle due misure simbolo del precedente Governo M5s-Lega. Anche autorevoli esponenti del Governo hanno già parlato possibili modifiche, a partire dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni - Conte : ‘Intendiamo riproporre Opzione donna e confermare Quota 100’ : Interviene ancora una volta il premier Giuseppe Conte sulla riforma delle Pensioni, uno dei temi più caldi che anima in queste il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio sulla quale sta lavorando in questi giorni il governo "giallorosso". Nuove rassicurazioni sulla prosecuzione di Quota 100 ma anche importanti novità sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, quelle di cui ha parlato ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...