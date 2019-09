Pechino Express 2020 | Asia Argento nuova concorrente con un' amica speciale | ecco chi è

Asia Argento a Pechino Express 2020 con un'amica speciale : ecco chi è : Asia Argento nuova concorrente di Pechino Express 2020 con una persona davvero speciale. Secondo indiscrezioni raccolte da Leggo l'attrice e regista che è tornata sui social...

Asia Argento a Pechino Express 2020 : indiscrezioni e anticipazioni : Quando inizia Pechino Express e chi sono i concorrenti: c’è anche Asia Argento Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il […] L'articolo Asia Argento a Pechino Express 2020: indiscrezioni e anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Pechino Express torna a Febbraio : tra i concorrenti Ignazio Moser - ma senza Cecilia : Come annunciato in occasione della presentazione dei prossimi palinsesti Rai, l'ottava edizione del reality Pechino Express si farà, ma andrà in onda solo a Febbraio 2020. Secondo le ultime indiscrezioni di TvBlog infatti, la prima puntata sarà trasmessa l'11 Febbraio, a pochi giorni dalla chiusura

Pechino Express 2020 - novità : svelato il nome dei primi concorrenti : Pechino Express 2020: svelata la data d’inizio e il nuovo percorso È tutto pronto per l’edizione di Pechino Express numero otto. Costantino Della Gherardesca, i concorrenti, gli autori e le troupe si stanno preparando a partire e iniziare le registrazioni. Per la prima volta, dopo sette edizioni, l’adventure game non andrà in onda a settembre ma salterà un anno e verrà trasmesso nei primi mesi dell’anno nuovo. Come ...

Pechino Express 2020 : il percorso e quando inizia (Anteprima Blogo) : Uno dei titoli sempre verdi della programmazione degli ultimi palinsesti di Rai2 è certamente Pechino Express. Il titolo di questo adventure game nato durante la stagione della Rai intrattenimento della fantastica coppia Leone-Azzalini, torna anche nella prossima stagione della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.Quest'anno però il programma verrà registrato in autunno e poi mandato in onda nei primi mesi del 2020. TvBlog è in ...

Ignazio Moser : "Niente figli e niente nozze con Cecilia Rodriguez. Pechino Express? Forse" : Se i cognati Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di trascorrere gli scampoli di agosto ad Ibiza, Ignazio Moser ha deciso di lasciare l'isola spagnola per trascorrere insieme alla compagna Cecilia alcuni giorni al fresco della montagna. In attesa di partecipare al Festival del Cinema di Venezia come ospiti di un'azienda sponsor del concorso, la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip ha raggiunto con la funivia ...

I gossip di 'Chi' del 14 agosto : Ignazio Moser a Pechino Express - Raffaella Fico single : Sono tanti i gossip che ritroviamo in "Chicche di Chi", la popolare rubrica del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel numero della rivista che è uscito ieri, mercoledì 14 agosto, sono contenute interessanti indiscrezioni sul presunto nuovo amore di Federica Pellegrini, sulla fine del breve flirt tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, e sulla possibile partecipazione di Ignazio Moser alla nuova edizione di Pechino Express, in coppia col ...

Ignazio Moser in coppia col cugino Moreno a Pechino Express 2019? : Ignazio Moser pronto per un nuovo reality show? È quanto anticipato dal settimanale Chi, che ha fatto il nome del ciclista ed ex-protagonista del Grande Fratello Vip tra quelli papabili nel cast della nuova edizione di Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca, in onda su Rai 2. A fare coppia con il compagno di Cecilia Rodriguez potrebbe esserci suo cugino Moreno. Ignazio Moser in coppia con suo cugino Moreno, è in ...

IGNAZIO MOSER A Pechino EXPRESS?/ In coppia col cugino Moreno senza la sua Cecilia : IGNAZIO MOSER possibile concorrente di PECHINO Express 2019? Il fidanzato di Cecilia Rodriguez potrebbe partecipare con il cugino Moreno