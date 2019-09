Omicidio Sestina Arcuri | colpo di scena | il fidanzato in carcere Manette per Andrea

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)Landolfi va in. L’arresto è immediato e per il ragazzo, 30enne, sono scattate le: l’accusa è quella di aver ucciso la compagna 26enne di Nocara morta all’ospedale di Belcolle dopo una caduta dalle scale in casa della nonna di lui, a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Secondo i giudici sarebbe stato lui a lanciarla dalle scale, provocandogli traumi e ferite fatali. I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dall’avvocato della difesa Luca Cococcia nei confronti del suo assistito. L’uomo è ritenuto dalla Procura di Viterbo e dal Tribunale del Riesame responsabile dell’della ex fidanzata Mariae quindi destinatario di un’ordinanza d’arresto e di custodia cautelare in. Il verdetto dei giudici è arrivato oggi, a tre mesi dalla deposizione della documentazione della difesa. Terminata la lettura ...

