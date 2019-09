Milano | delitto a Pozzo d' Adda | 46enne uccide la compagna 26enne

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ad', in provincia di, nella notte tra lunedì e martedì 24 settembre. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 46 anni, Carmelo Fiore, ha ucciso la suaal culmine dell'ennesima lite tra i due. La vittima è Charlotte Yapi Akassi, unaoriginaria della Costa d'Avorio. Al momento i carabinieri della stazione di Cassano d'stanno cercando di capire quale sia stato il motivo che ha portato l'uomo a compiere l'insano gesto. Fiore, subito dopo aver commesso il misfatto, avrebbe chiamato l'ex moglie dicendo di aver compiuto "una pazzia": poi ha tentato di togliersi la vita, provocandosi dei tagli con un coltello all'addome. I soccorsi sono stati immediati: i sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove attualmente si trova ricoverato. ...

