Michael Rosenbaum ha rifiutato la proposta di tornare nei panni di Lex Luthor

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 25 settembre 2019)hadineidi Lexnel crossover dell’Arrowverse perchè gli hanno fatto unaa scatola chiusa. E’ di qualche giorno fa la notizia che Tom Welling tornerà neidel Clark Kent che abbiamo conosciuto nelle dieci stagioni di Smallville, nel crossover dell’Arrowverse che andrà in onda a fine anno su The CW. Poco dopo, anche Erica Durance si è aggiunta a questa reunion. Tutti quindi di chiedevano che fine avesse fatto il Lexche è stato interpretato da. La risposta è semplice: l’attore ha semplicemente. A dare spiegazioni è direttamente l’attore su Twitter, con un post che spiega i motivi per cui hal’offerta che era arrivata da Warner Bros, e non prova alcun rimorso a riguardo. Here ya go. :) pic.twitter.com/8PFT6wsPMo —...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Michael Rosenbaum era stato contattato da Warner Bros per tornare nei panni di #LexLuthor nel crossover dell'#Arrowverse,… - dituttounpop : Michael Rosenbaum era stato contattato da Warner Bros per tornare nei panni di #LexLuthor nel crossover dell'… - EmanueleManta : L'Arrowverse incontra Smallville: Michael Rosenbaum non apparirà nel crossover, ecco perché -