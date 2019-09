Mare Adriatico

Adriatico - dispersi in Mare due ragazzini di 11 e 14 anni a Ortona - vicino Chieti - e un giovane di 20 anni al largo di Jesolo (Venezia) : Apprensione per due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni, i due ragazzini stavano facendo il baglio con il padre nella zona della stazione di Tollo, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei piccoli si sarebbe persa ogni traccia. Sul posto stanno operando Carabinieri e Guardia Costiera, con l’ausilio di ...