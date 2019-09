Luca Parmitano al vertice della Stazione Spaziale Internazionale | ruolo di comando per

Luca Parmitano diventa il 1° comandante italiano della Stazione Spaziale : come seguire la cerimonia in diretta streaming LIVE : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia di avvicendamento al comando avverrà il 2 ottobre 2019. Parmitano sarà il successore del cosmonauta russo Alexei Ovchinin. La cerimonia darà inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. La diretta streaming LIVE dell’evento ...

L’occhio dell’uragano Dorian - ripreso da Luca Parmitano : “Dentro l’occhio di Dorian”: è lo scarno, quasi laconico testo dell’ultimo tweet dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano, che diffonde per la prima volta un suo video del terribile uragano che, ricordiamo, questa settimana ha riversato la sua furia distruttiva sulle Bahamas e sulle coste sudorientali degli Stati Uniti. Avevamo potuto scorgerlo solo qualche giorno fa dalle telecamere situate ...

Luca Parmitano in collegamento dall’Iss col forum Ambrosetti : Filo diretto con lo Spazio da Cernobbio (Co). Tra gli ospiti del forum Ambrosetti 2019 c'è anche l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano, in orbita per la missione di lunga durata dell'Esa "Beyond", in collegamento Audio/video dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). "A bordo della Stazione abbiamo circa 50 esperimenti europei, 300 in totale che effettueremo nell'arco ...

Il mostruoso uragano Dorian visto dallo Spazio : incontro “ravvicinato” con l’occhio del ciclone - il VIDEO di Luca Parmitano : Un VIDEO mozzafiato ha catturato dalla Stazione Spaziale l’immensità dell’uragano Dorian: lo ha pubblicato su Twitter l’astronauta Luca Parmitano. E’ una prospettiva eccezionale della tempesta, osservata prima da lontano e poi gradualmente sempre più da vicino: mostra il vortice di nubi o poi l’occhio, nel quale fa capolino l’azzurro dell’oceano. Il VIDEO è un time-lapse ottenuto montando in sequenza ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio dell’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

Luca Parmitano incanta la Sicilia con un video spettacolare dallo spazio : L’astronauta Luca Parmitano pubblica su Twitter un video spettacolare e incanta i suoi followers. L’astronauta Siciliano si trova da un mese e mezzo sulla stazione spaziale internazionale. Il titolo è Eastbound (verso Est) ma si vede una magnifica Sicilia sorvolata dalla Iss ad una quota di poco più di 400 km. La Iss viaggia ad una velocità di circa 28 mila chilometri orari, ma il video postato da AstroLuca appare accelerato. E non è ...

Luca Parmitano - l’astronauta fotografa la foresta amazzonica in fiamme : “Il fumo si vede per migliaia di chilometri” : La foresta amazzonica brucia. E “il fumo è visibile per migliaia di chilometri”. A lanciare l’allarme, direttamente dallo spazio, è Luca Parmitano. Con una serie di foto pubblicate su Twitter, AstroLuca ha infatti documentato ciò che sta accadendo al polmone della Terra, devastato da “decine e decine di incendi dolosi”. Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta ...

Incendi in Amazzonia : l’astronauta Luca Parmitano pubblica scatti drammatici catturati dallo spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una serie di fotografie drammatiche che mostrano il fumo e la distruzione provocati dai roghi appiccati nella Foresta Amazzonica. AstroLuca è sempre in prima linea in difesa dell'ambiente e del nostro unico Pianeta.Continua a leggere

"Il fumo dell'Amazzonia si vede dallo Spazio". Le foto di Luca Parmitano mostrano la devastazione : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica”: è AstroLuca a raccontare quello che accade attraverso le foto degli incendi che stanno devastando il polmone della TerraIl fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB#MissionBeyondpic.twitter.com/WAuHyBnlgt— Luca Parmitano (@astro_Luca) ...

Incendi in Amazzonia : le incredibili immagini scattate dallo Spazio e diffuse da Luca Parmitano [FOTO] : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di Incendi dolosi nella foresta amazzonica. ESA/NASA-L.Parmitano“. Così Luca Parmitano sul proprio profilo Facebook a corredo delle immagini scattate dallo Spazio che ritraggono la Terra e in particolare hanno immortalato la colonna di fumo, lunga migliaia di chilometri, che si erge dalla Foresta Amazzonica. L'articolo Incendi in Amazzonia: le incredibili immagini ...

Lo stemma della Sicilia “sventola” nello spazio : l’omaggio di Luca Parmitano alla sua terra : L'astronauta italiano Luca Parmitano ha pubblicato uno spettacolare scatto che mostra un gagliardetto della Regione Sicilia innanzi a una finestra del modulo "Cupola" della Stazione Spaziale Internazionale. Sullo sfondo si può ammirare la magnifica curvatura della terra. Come scritto da AstroLuca, nato a Paternò, si è trattato di un omaggio alla sua terra e ai suoi amici.Continua a leggere

Luca Parmitano dallo spazio continua a omaggiare la Sicilia : Luca Parmitano torna a portare in alto la sua Isola: la Sicilia. L’astronauta Siciliano è attualmente in missione nella stazione spaziale internazionale e, come si vede sul suo profilo Facebook, di certo non può che mancargli la sua Sicilia. “Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook l’astronauta di Paternó Luca Parmitano, attualmente in missione nello spazio, postando ...

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio per le Maldive : "Atolli come questo spariranno se non agiamo" : Blu intenso, azzurro fosforescente e bianco: con i suoi colori così vividi e luminescenti potrebbe sembrare un quadro e invece è uno degli atolli delle Maldive, che sono a rischio di sparire se non si agisce per invertire il riscaldamento globale. A lanciare l’appello con una bellissima foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) è Luca Parmitano.“Atolli come questo, nelle Maldive - scrive ...