Infortuni Juventus | Dybala e Danilo | suona l’allarme | i tempi di recupero

Juventus - allarme Infortuni : out anche Danilo e Dybala - la situazione : infortuni Juventus- Brutte notizie in casa Juventus dopo l’ottimo successo dei bianconeri nella delicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Dopo il recente ko di Ronaldo, i bianconeri dovranno fare a meno anche di Danilo, il quale ha abbandonato il campo dopo soli 20 minuti nel match di ieri sera contro le Rondinelle. Problema muscolare […] L'articolo Juventus, allarme infortuni: out anche Danilo e Dybala, la situazione proviene ...

Juventus - Infortunio Ronaldo : la situazione - Sarri svela tutto in conferenza stampa! : infortunio Ronaldo- tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato, con Juventus impegnata nella delicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, i bianconeri potrebbero presentare alcune novità dal primo minuto. Occhio al potenziale forfait di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha riportato un piccolo affaticamento muscolare e la sua presenza contro il Brescia ...

Juventus - Infortunio Pjanic : occhio alla novità in vista dell’Atletico Madrid : infortunio Pjanic- Come confermato nella giornata di ieri, gli esami a cui si è sottoposto Pjanic non hanno riscontrato alcun tipo di lesione, quindi il centrocampista bosniaco potrebbe tornare a disposizione di Sarri già dall’imminente match contro l’Atletico Madrid. Di fatto, come confermato dall’allenamento di questa mattina alla Continassa, l’ex Roma si è allenato normalmente […] More

Juventus - allarme Infortuni : Douglas Costa e Pjanic - i tempi di recupero : infortuni Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus per quel che riguarda il capitolo infortuni. Come riportato dal comunicato ufficiale della società bianconera, Douglas Costa stare fermo per circa 15 giorni prima di ripetere gli esami medici che hanno evidenziato una problema muscolare al muscolo flessore di media entità. Nuovi esami tra due settimane e probabile […] L'articolo Juventus, allarme infortuni: Douglas Costa e Pjanic, ...

Juventus - Infortunio Douglas Costa : suona l’allarme - ecco quando tornerà : infortunio Douglas Costa- Partito con il piede giusto in questo inizio di stagione, Douglas Costa è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Problema al muscolo flessore e tempi di recupero che potrebbero annunciarsi piuttosto lunghi. Detto questo, le condizioni dell’esterno brasiliano verranno […] More

Infortunio Higuain - ansia in casa Juventus : il Pipita in dubbio per l’Atletico : Infortunio Higuain – La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non entusiasmante dei bianconeri che hanno dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica dell’Inter. Sfortunata la squadra di Maurizio Sarri, nel match contro i viola si sono fermate per Infortunio due pedine fondamentali: Douglas Costa e Pjanic. E non è finita, anche Gonzalo Higuain ha accusato un leggero problema ...

Infortuni Juventus - Douglas Costa e Pjanic : aggiornamenti e tempi di recupero : Infortuni Juventus- Suona l’allarme in casa bianconera. Preoccupano le condizioni di Douglas Costa e Pjanic, usciti malconci dal match di ieri pomeriggio contro la Fiorentina. Ko al flessore destro per il brasiliano, stesso problema, ma di leggere entità per il centrocampista bosniaco. tempi di recupero da valutare, anche se le condizioni di Douglas Costa starebbero […] More