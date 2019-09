In Libia un attacco aereo statunitense ha ucciso 11 presunti miliziani dell’ISIS

Libia - Onu condanna attacco a Bengasi : 9.56 Il Consiglio di Sicurezza Onu ha "condannato con la massima fermezza" l'attacco a un proprio convoglio a Bengasi, in Libia, auspicando che "gli autori siano identificati". Accolta con favore e sostenuta la tregua per l'Eid al-adha", cui "dovrebbero accompagnarsi misure che rafforzino la fiducia tra le parti, per garantire che il cessate il fuoco diventi duraturo", dice una nota.Il Consiglio ha ribadito che "pace e stabilità si otterranno ...