Università | sempre più studenti stranieri scelgono atenei lombardi 4

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) (AdnKronos) - Dallo studio emerge anche come lelombarde e in particolare quelle milanesi, se confrontate con il resto degliitaliani, si distinguano per il numero di corsi offerti in lingua inglese: rispettivamente il 16% e il 18% del totale, contro il 9% italiani. Unico dato in c

annaritadenardo : RT @danisetta: È sopravvissuto al Vietnam, ha fatto il poliziotto, ha insegnato letteratura inglese all’università, ma ha capito di essere… - stefaniacuc : @rubio_chef Se bar, università, aziende e luoghi pubblici si dotassero di erogatori o beverini o fontanelle (a Roma… - DLinkItalia : #Nuclias è ideale per scuole, #università e ovunque ci sia la necessità di avere il personale sempre connesso. Inol… -