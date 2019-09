Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Le scelte straordinarie annunciate da Nicolainaugurando la nuova fase del Pd, quella post Matteo Renzi, passano anche attraverso una app. “Decine di sviluppatori sono al lavoro, senza sosta, per lanciarla a metà ottobre”, filtra da ambienti dem. E il progetto sarebbe allo studio già da prima dell’estate.Gli utenti non solo potranno tesserarsi attraverso l’applicazione ma anche rispondere a, avanzare proposte e nei fattitare con altri iscritti. “La app serve a rigenerare il Pd, a raggiungere persone che altrimenti non verrebbero coinvolte, e anche a ripopolare i circoli”, spiegano i vertici dem.La campagna tesseramento del primo week end di ottobre nei gazebo sarà dunque affiancata da quella attraverso la app. In sostanza, viene precisato, che non ci sarà un partito dei circoli e un partito ...

HuffPostItalia : Tessere, sondaggi e chat su una app. La rivoluzione di Zingaretti 2.0 - Ellebi71 : @angelinascanu Beh, nuove tessere: sono contenta, il bilancio è per il PD negativo, visto chi non rinnoverà, iscrit… - Ellebi71 : @lucatelese Beh, nuove tessere: sono contenta, il bilancio è per il PD negativo, visto chi non rinnoverà, iscritto… -