Scoperta sconvolgente | tra le foglie di lattuga di un’insalata in busta due persone

Anticipazioni Tempesta d’amore : una Scoperta sconvolgente : Tempesta d’amore: Anticipazioni puntate dal 9 al 14 settembre Tempesta d’amore continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni sera si sintonizzano alle 19:30 su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni di Tempesta d’amore dal 9 al 14 settembre annunciano diversi colpi di scena. Xenia è morta. Annabelle finge di essersi difesa e decide di non confessare di aver scoperto che Christoph non ...

Il marito scompare all’improvviso - riappare dopo 9 anni con una foto sui social - lei fa Scoperta sconvolgente : Karen Marx, una donna di 48 anni, per nove anni non ha avuto più notizie del marito, Adam Marx. La donna non sapeva assolutamente che fine avesse fatto e dove fosse andato. L’uomo era diventato per lei quasi un estraneo. Poi dopo nove anni l’incredibile scoperta. Adam era vivo e vegeto, aveva pubblicato una foto su Facebook dove si mostrava in grandissima forma. L’uomo però in quella foto non era solo era con un’altra donna. In questi ...