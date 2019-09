Nicchi | “Giusto ripetere il rigore in Lecce-Napoli Quando c’è una regola bisogna

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Il presidente dell’Aia, Marcello, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo. Per quanto riguarda la Sala Var, ha chiarito che mancano solo alcuni permessi già richiesti, ma che per il resto è completa: “Il Presidente Federale conta di metterla a nostra disposizione per la prima partita di ritorno del campionato. Potremo interagire con società, spettatori e tesserati. Potremo dare informazioni a tutti gli utenti. Nella Var Room a Coverciano ci sarà un monitoraggio di tutti i campi di Serie A. A fine partita, il designatore, avendo a disposizione tutte le sale Var, saprà perché saranno prese determinate decisioni anziché altre. Sarà una svolta epocale. Ci sarà lo specialista Var, che sarà scelto ogni partita tra Banti, Di Paolo, Mazzoleni e Nasca che sono già in opera tra i campi di Serie A. Ci sarà un ambiente conosciuto, gli arbitri pernotteranno e mangeranno lì: ...

PinoSa54 : ??????...ECCOLOOOO....e ci mancava un suo intervento.... oggi favorevole alle interruzioni...!!! E va be' si vede ch… - sscalcionapoli1 : Nicchi dimentica Mazzoleni e ora dà ragione a Orsato: “Giusto interrompere, come da protocollo”… - MondoNapoli : Nicchi ora dà ragione ad Orsato: 'Giusto interrompere la gara'. E Mazzoleni in Inter-Napoli? -… -