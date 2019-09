Matteo Salvini e Giuseppe Conte | scontro sui migranti | Accordo di Malta è una

Emma Marrone insultata sui social : "Ora che sei malata non penserai a Salvini". Matteo li mette a tacere : Valanga di insulti e messaggi di odio per Emma Marrone, dopo il suo annuncio di ritirarsi per affrontare e sconfiggere la malattia. "Forse non avrà tempo per insultare Salvini", si legge sui social. La cantante salentina, 35 anni, ha sempre espresso le sue idee liberamente su immigrazione e femminic

Emma Marrone insultata da alcuni fan di Matteo Salvini dopo l'annuncio della malattia : Gli haters dei social non si fermano neppure davanti all'annuncio di un personaggio famoso che ha rivelato di doversi fermare per motivi di salute. Stiamo parlando della cantante salentina Emma Marrone che ha recentemente dichiarato sui social di doversi prendere un periodo di stop dalla scena musicale per risolvere un problema di salute. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan della cantante, lanciata dalla scuola di Amici, ma che ha ...

Striscia la Notizia - "sorpresina" a Matteo Salvini : come lo mostrano su Canale 5 : Lo aveva promesso, Antonio Ricci, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia, la 32esima. Aveva promesso che nel mirino, forse come mai prima, ci sarebbero finiti i politici. E il patron del tg satirico di Canale 5 aveva annunciato che tra questi c

Asia Argento e Matteo Salvini - il selfie dopo la lite in tv : Asia Argento e Matteo Salvini sono stati i due protagonisti di Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Nella puntata di domenica 22 settembre 2019, è andato in scena il “tutti contro Salvini”, ovvero l’ex ministro degli Interni “accerchiato” e tempestato di critiche, domande ed obiezioni da parte di Alba Parietti, Alda d’Eusanio, Iva Zanicchi, Idris e appunto, la Argento. Il leader della Lega e l’attrice si ...

Matteo Salvini - nuovo affondo contro Sergio Mattarella : "Triste e squallida manovra di palazzo contro la Lega" : No, Matteo Salvini non ha ancora digerito il fatto che Sergio Mattarella abbia avallato l'inciucio che ci ha condotto ad avere il governo M5s-Pd. E il leader della Lega torna sull'argomento nel corso di una visita al Salone Nautico a Genova. Considerato il contesto, si parte da una battuta sulla tas

Mario Monti a L'aria che tira replica a Matteo Salvini : "La gente mi chiedeva quando lo avremmo cacciato" : Mario Monti a L'aria che tira, oggi lunedì 23 settembre, era particolarmente scatenato: "Matteo Salvini dice poveretti Monti e la Fornero che non possono uscire di casa? Venga con me, ricevo manifestazioni di affetto e simpatia". Il senatore ed ex premier rincara la dose in collegamento con Myrta Me

Rom vende le figlie per le nozze - arrestato. Prima applicazione del Codice rosso di Matteo Salvini : Un bosniaco di etnia rom è stato arrestato dalla polizia di Pisa con l'accusa di reiterate violenze, lesioni, segregazioni nei confronti delle due figlie, una delle quali da poco maggiorenne. Le violenze, che risalgono sin dalla minore età per una delle due, non si limitavano a calci, pugni e pratic

“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

Asia Argento - selfie con Matteo Salvini fa discutere : Fa discutere il selfie con Matteo Salvini pubblicato su Instagram da Asia Argento. L'attrice in passato aveva aspramente criticato il leader leghista, rivolgendogli anche insulti e offese pesanti. L'incontro tra i due si è concretizzato ieri nello studio di Live - Non è la d'Urso, dove la figlia del grande regista Dario non ha lesinato ulteriori affondi al politico, protagonista di un Uno contro tutti molto atteso. Ed è proprio nel salotto ...

Matteo Renzi e l'sms a Salvini dopo le dimissioni : il retroscena sulla crisi di governo. Ora è tutto chiaro : "Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso: lui aveva fatto lo stesso con me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma ti concedo l'onore delle armi". Questo il retroscena che lo stesso Matteo Renzi ha svelato in diretta a Non è L'Arena. Una confess

Matteo Salvini da Barbara D'Urso : forse era meglio Mark Caltagirone : Il confronto con i Vip su Canale 5, le ovazioni del pubblico, le cadute di stile. Mentre Giletti ospita Pamela Prati. Così si chiude il cerchio della tv dell'inutile

Barbara D’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash - verso la propaganda. E Massimo Giletti la attacca (senza nominarla) : I ruoli si ribaltano: Pamela Prati ospite al debutto di Non è l’Arena, Matteo Salvini in studio a Live-Non è la D’Urso. Dopo un debutto deludente la conduttrice punta sul leader della Lega nello spazio con le cinque sfere. Il programma pur essendo sotto testata giornalistica non si affida a firme pungenti ma a volti televisivi che non si dimostrano all’altezza del loro compito: Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda ...

Asia Argento e Matteo Salvini : la strana coppia : Alla fine tutti i nodi, o quasi, vengono al pettine. Hanno aspettato quasi un anno molte vip nostrane prima di potersi levare qualche sassolino dalla scarpa. La ghiotta occasione è arrivata grazie a Live-Non è la D’Urso e al suo “Uno contro tutti”, ospite Matteo Salvini. In prima linea, come detrattrici, Asia Argento e Alba Parietti, che con l’ex Ministro avevano più di un conto in sospeso. Asia in particolare ha ...

Matteo Salvini da Barbara D'Urso - l'attacco di Repubblica : "Fa il tronista in tv" : "Centrodestra, salta il vertice Fi: 'No all'opa leghista'. E Salvini fa il tronista in tv". Titola così La Repubblica l'articolo sul centrodestra: "Telefonata di Berlusconi alla convention di Tajani: 'Mai a trazione sovranista'. E l'ex ministro replica ai vip ospiti i Barbara D' Urso". Insomma, seco