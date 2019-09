Maltempo Terni | interventi del Sii per le frane a Ferentillo

(Di martedì 24 settembre 2019) I tecnici del Servizio idrico integrato sono impegnati in alcuniresi necessari dalche ieri ha provocato alcuneche, nel comune di, hanno a loro volta determinato problemi all’approvvigionamento idrico nelle frazioni di Macenano e Terria. Gli smottamenti sono stati infatti causa dell’acqua di colore marrone proveniente dai rubinetti delle abitazioni e in alcune situazioni della sua mancanza. “Il Servizio Idrico integrato – è detto in una sua nota -, in collaborazione con il Comune di, è prontamente intervenuto mettendo subito in atto manovre di emergenza per ripristinare il servizio e garantire l’erogazione idrica”. A Macenano è stato realizzato un collegamento con il nuovo acquedotto Terria-Pentima che permetterà in breve tempo di riportare la situazione idrica alla normalità. A Terria invece sono ...

