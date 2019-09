Kit Harington zittisce le polemiche sul finale de Il Trono di Spade con un’uscita

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Kitnon si fa problemi a commentare ilde Ildi. Motivo? Non l'ha ancora visto! La dichiarazione, candidamente espressa dall'attore in risposta ai giornalisti presenti agli Emmy Awards, ha fatto il giro del web, e non si capisce se si tratti di ironia oppure di altro.Gli showrunners e il cast hanno celebrato la loro vittoria, portando a casa il premio come Miglior serie drammatica e Miglior attore non protagonista (a Peter Dinklage). Nel backstage, la stampa ha posto alcune domande, in particolare sul controversodi serie che ha diviso e non poco il pubblico. Per un momento c'è stato il silenzio, come scrive Entertainment Weekly, fino a quando è intervenuto Kit(Jon Snow), nominato per Miglior attore in una serie drammatica.Non l'ho ancora visto. È così che affronto la controversia. Non ho ancora visto la stagionema so quanto ...

OptiMagazine : #KitHarington zittisce le polemiche sul finale de #GameOfThrones con un'uscita geniale: 'Non l'ho ancora visto!'… - ProudMelonian : @endlhes Però vabbe io dopo aver visto kit harington bloccato davanti all'albergo a napoli non mi stupisco più di niente ?? - MatterOfStiles : RT @GiuliaCuchu: Per me dopo Kit Harington solo il cielo #Emmys2019 -