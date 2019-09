iPhone 11 e 11 Pro | focus fotocamera

iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e il risultato è interessante : iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e, come da sempre, è un’ottima opportunità per dare un’occhiata all’ultimo hardware utilizzato da Apple nei suoi modelli di punta. L’edizione di quest’anno ha sollevato alcune domande intriganti. La grande scoperta è un secondo connettore della batteria all’interno di iPhone 11 Pro Max, che potrebbe (Continua a leggere)L'articolo iFixit ha smontato iPhone 11 Pro Max e il ...

iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate con Tim solo in negozio : iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate con Tim solo in negozio e al costo di 10€ in più sul costo ufficiale. Prezzi per tutte le versioni meno quella da 512 GB di iPhone 11 Pro Max che non è disponibile con l’operatore blu. Il pagamento per l’acquisto a (Continua a leggere)L'articolo iPhone 11 e iPhone 11 Pro a rate con Tim solo in negozio è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Una Limited Edition di iPhone 11 Pro include i pezzi originali del Titanic : iPhone 11 Pro può essere già considerato un prodotto non proprio alla portata di tutti e con la Limited Edition realizzata dalla compagnia russa Caviar lo smartphone di Apple diventa un oggetto davvero per pochissimi. Il modello realizzato da questa azienda è molto particolare e costoso, sì, perché questo smartphone include veri pezzi del famoso transatlantico Titanic e il suo prezzo è di oltre 7000 dollari.Il pezzo della nave affondata nel 1912 ...

Primo prezzo iPhone 11 su Amazon e da Mediaworld - gli accessori in promozione : Nel Primo giorno di lancio ufficiale dei melafoninini 2019, qual è il prezzo dell'iPhone 11 su Amazon ma anche presso la catena di elettronica Mediaworld? Si può usufruire di qualche offerta e promozione online per i nuovi telefoni di Cupertino? Prima di svelare le condizioni di vendita dell'iPhone 11 su Amazon, va chiarito che una catena di elettronica come Mediaworld propone i nuovi iPhone 11 in abbinamento ad alcuni pratici accessori. Il ...

Cosa si dice dei nuovi iPhone 11 - Pro e Pro Max : Hanno ottenuto recensioni super positive e quasi tutte consigliano il modello base, che è già pro a sufficienza senza essere Pro

iPhone 11 Pro - cosa dicono le prime recensioni : I nuovi iPhone 11 Pro usciranno ufficialmente sul mercato il prossimo 20 settembre. E, come ogni anno, sono destinati a rimarcare il loro ruolo guida nel mercato degli smartphone, imponendo le proprie novità come lo standard da seguire. Ci sono poche altre aziende al mondo come Apple in grado di far inchinare il mercato (e gli utenti) alle proprie idee. Prendiamo ad esempio il design a tutto schermo: nel settembre 2017 quando uscì ...

iPhone 11 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : L’11 settembre, allo Steve Jobs theater, Apple ha finalmente svelato i nuovi iPhone, tra cui iPhone 11 Pro. Questo, a detta di Apple, è il miglior iPhone con un comparto fotografico del tutto rivoluzionato. La leggi di più...

iPhone 11 Pro Max : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato l’11 settembre insieme alle varianti standard e Pro, il nuovo iPhone 11 Pro Max si appresta a diventare uno dei migliori smartphone mai esistiti. Con un display da 6.5″ Super Retina XDR con tecnologia leggi di più...

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro (il Max). arrivano anche Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

iPhone 11 Pro Max è il più pesante sul mercato : (Foto: Apple) Tra i tanti record battuti da iPhone 11 Pro Max non ci sono solo quelli di smartphone Apple più grosso, potente e duraturo, perché il nuovo melafonino è anche il più pesante di sempre. Un primato che va ben oltre il catalogo di Cupertino, visto che attualmente non c’è davvero alcun altro top di gamma così “imponente” in termini di massa. Se già iPhone Xs Max sembrava assai pesante, fermando l’ago della bilancia oltre la barriera ...

iPhone 11 e iPhone 11 Pro - ecco come sono le nuove fotocamere : Che foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i ...

RAM e batterie di iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : la verità di @OnLeaks : Steve H.McFly, alias @OnLeaks, ha divulgato quelli che sembrano essere i dati relativi a memoria RAM e capacità delle batterie dei vari iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (informazione che la mela morsicata si è sempre dimostrata restia a diffondere, sia in sede di presentazione che in fase post-lancio). iPhone 11 dovrebbe avere una batteria da 3110mAh e 4GB di RAM, iPhone 11 Pro una batteria da 3190mAh e 6GB di RAM ed iPhone 11 ...

Tornano prodotti Apple con Iliad - ma nessuna traccia di iPhone 11 : le ultime oggi 12 settembre : Ci sono nuove informazioni da prendere in esame oggi 12 settembre a proposito di Iliad, in riferimento alla possibilità di acquistare iPhone tramite la compagnia telefonica. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa, riportandovi una presa di posizione da parte dell'operatore, secondo cui avremmo rivisto presto modelli Apple all'interno del suo "store". La parola è stata mantenuta, anche se al momento è impossibile prevedere quali saranno le ...

Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download : I wallpaper di iPhone 11 e iPhone 11 Pro presentati ieri da Apple presso lo Steve Jobs Theatre sono già disponibili e pronti per essere applicati ai vostri dispositivi Android. L'articolo Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.