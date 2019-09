Gli vietarono di andare in bagno e si urinò addosso | 5mila euro di risarcimento

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Gli hanno impedito diin. E ora dovranno risarcirlo. Il giudice del lavoro di Lanciano, Cristina Di Stefano, ha accolto il ricorso di un lavoratore della Sevel di Atessa (Chieti). L’operaio aveva chiesto di recarsi alla toilette, ma i suoi datori gliel’avevano impedito. Così, non riuscendo a trattenersi, si è fatto la pipì. La vicenda è accaduta a febbraio del 2017. Quel giorno, solo dopo due ore il dipendente è riuscito ad avere il permesso per cambiarsi nello spogliatoio. Ilper danni all’immagine è stato quantificato in 5 mila. “Al dipendente è stato arrecato un concreto e grave pregiudizio alla dignità personale dal momento che è stato visto dai colleghi di lavoro con i pantaloni bagnati per essersi urinato. È sempre stato ...

