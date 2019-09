Gabriele e Silvia | parla Pippo Franco | “Spero che lui non soffra”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)sul figlio: “Spero che lui ne esca senza dolori” Quella di ieri è stata una puntata di Temptation Island Vip piuttosto intensa che ha visto il viaggio nei sentimenti delle coppie in gara arrivare quasi al termine. Se la prossima settimana si scoprirà che cosa succederà tra Chiara e Simone, una delle coppie che ieri ha fatto più discutere è stata quella composta daTirado. Sono fidanzati da poco, ma sono amici da molto tempo. Peccato che ieri alcuni atteggiamenti di lui non abbiano fatto piacere alla sua fidanzata. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tvha rivelato di avere un unico desiderio per il figlio: “Spero che lui non soffra. E’ un’esperienza non comune”.Tirado a Temptation Island Vip: perché lui ha voluto partecipare Ha due aziende, viaggia in ...

TemptationITA : 'Io la lascio senza rimpianti' Gabriele non accetta gli atteggiamenti di Silvia... Siete d'accordo con le sue parol… - Very86 : Oh ma Gabriele è spassoso posso capire che forse tutti giorni è pesante ma non la vedo una cosa così grave. Silvia… - Very86 : Gabriele è arrivato ieri e sta raggiungendo il numero di video di Pago. Silvia Silvia #TemptationIslandVip -