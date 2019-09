Conte mangia il panino a New York | Trolla Salvini Non imiti la Bestia Manca

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) “Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”: cosi’ il premier Giuseppein un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora uncon i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo. Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a Neworganizzato nella residenza dell’ambasciatrice italiana all’Onu Mariangela Zappia. View this post on InstagramA post shared by Matteo(@matteoofficial) on Apr 15, 2018 at 12:26pm PDTInevitabile pensare aper gli utenti di internet. I commenti critici dei follower: “Giuseppe che fai? Ti staizzando? Esci da questo corpo”, scrive un utente. “Lei vuole imitatema non ...

