Conte | “Contro l’evasione chiedo un patto con tutti gli italiani onesti | poi pagheremo

Commissione Ue : flessibilità - collegialità e un diverso Contesto politico. Perché Gentiloni non sarà “controllato” da Valdis Dombrovskis : “Una sòla”. Le opposizioni al nuovo governo Conte, con a capo l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, hanno definito così la nomina di Paolo Gentiloni a commissario per gli Affari Economici della prossima Commissione europea. Una fregatura Perché, dicono, l’ex presidente del Consiglio italiano avrà puntato addosso lo sguardo del vicepresidente esecutivo per le Politiche economiche europee, il lettone e ...

Governo Conte bis : l’addio di Bonisoli alla cultura - il ministro della “controriforma” : Dalla riorganizzazione delle "domeniche gratis" nei musei a quella del Mibac, passando per le nomine ai vertici dei nuovi grandi musei: un bilancio della stagione di Alberto Bonisoli come titolare al Ministero per i Beni e le Attività culturali nel Governo uscente M5S-Lega che non sarà riconfermato.Continua a leggere

Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella : non sarà un governo “contro”. Subito i colloqui con i partiti : Il premier vede Fico, poi inConterà i gruppi parlamentari. Avrà tempo fino a lunedì per mettere a punto la squadra di ministri con M5S e Pd: «Dobbiamo recuperare il tempo perduto»