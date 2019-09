Cannibale Marquez | numeri pazzeschi e record frantumati dopo 200 GP | Valentino Rossi però

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Idei due piloti200 Gran Premi disputati sorridono a, cheha raggiunto questa cifra due anni e nove mesiMarc Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc. Non solo nel Gran Premio di Aragon, vissuto in solitaria con sei secondi di vantaggio sui propri inseguitori, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima gara. AFP/LaPresse Vittorie e secondi posti, con un unico zero arrivato ad Austin per un errore commesso quando era saldamente in testa, un ruolino sorprendente che gli vale ben 300 punti in classifica. Basterà conquistarne due in più di Dovizioso in Thailandia per confermarsi campione del mondo, vincendo l’ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in MotoGP, nonché il quarto di fila nella Top class. Una stagione vissuta da assoluto protagonista, tenendo in ...

