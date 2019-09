ATP Zhuhai – Cecchinato sconfitto in rimonta | l’azzurro si arrende a Dzumhur

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Marconei sedicesimi di finale dell’ATP di Zhuai: il tennista italiano sia DamirTermina ancora una volta dopo unail cammino di Marconel WTA di. Il tennista italiano conferma il trend negativo del suo 2019 nel quale spesso e volentieri, partendo da una situazione di vantaggio, non è riuscito a chiudere la gara, finendo per perdere il match., attualmente numero 67 al mondo, è statoda Damirall’esordio sul cemento cinese con il punteggio di 5-7 / 6-4 / 6-2. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo ATPinsiSPORTFAIR.

sportface2016 : Marco #Cecchinato eliminato al primo turno dell'Atp di #Zhuhai da Damir #Dzumhur - stefanocalzol : ATP CHENGDU , ZHUHAI : SUCCESSI PER I BRITANNICI DANIEL EVANS E CAMERON NORRIE - stefanocalzol : ATP CHENGDU , ZHUHAI : SUCCESSI PER I BRITANNICI DANIEL EVANS E CAMERON NORRIE -