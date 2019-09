Alex Zanardi e il piacere di gareggiare | “Vorrei competere fino a 200 anni”

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Unin versione Ironman. No, il 52enne bolognese non vestirà i panni del supereroe della Marvel ma in compenso si è distinto per qualcosa di straordinario. L’emiliano, infatti, è stato impegnato nell’Ironman Italy di Cervia ottenendo un riscontro sensazionale, ovvero il record del mondo di 8h25’30”, misurandosi in 3,8 km di nuoto, 189 km con la handbike e i classici 42,195 km della maratona in carrozzina. Un riscontro incredibile se si pensa che una decina di giorni prima si era cimentato nei Mondiali di paraciclismo in Olanda, ottenendo due ori e un argento. Una voglia di combattere e di imporsi infinita, frutto dall’amore sconfinato per le sfide: “Spero che prestazioni come questa servano a rivalutare tutto il movimento e far capire che tutti gli atleti paralimpici sono grandi sportivi. Pensare di essere a questi livelli è meraviglioso. ...

