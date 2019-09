Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile | “Non mi accontento”

Malattia Emma - il gesto di Stefano De Martino fa infuriare : “Rispetto zero!” : Emma Marrone non sta bene: il tumore è tornato. Lei che già aveva dovuto combattere contro la Malattia, annuncia di doversi ritirare dalle scene per curarsi. Immediata la pioggia di messaggi di sostegno, solidarietà, vicinanza. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato” aveva Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile al lunedì sera su Raidue con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...

Domenica In – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Stefano De Martino - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Stefano De Martino, Renzo Arbore tra ...

Belen Rodriguez e la romantica dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Spegne 35 candeline in data 20 settembre Belen Rodriguez, e sui social arriva la dedica – molto romantica, va detto – di Stefano De Martino che per l’occasione tira fuori dal cassetto uno scatto di loro due risalente al 2013, prima della crisi, della separazione, prima che i loro destini prendessero strade diverse salvo poi ritrovarsi più uniti di prima. “Patagonia, 2013” scrive Stefano De Martino “Spesso ti ...

Emma Marrone in pausa per curarsi : Stefano De Martino e Belen in silenzio sui social : Sono tantissimi i personaggi famosi che si stanno esponendo sui social network per supportare Emma Marrone in un momento così delicato della sua vita. La scelta di due persone che hanno avuto a che fare con la cantante di non scriverle un pensiero sui social network dopo aver saputo che dovrà assentarsi per un problema di salute, ha fatto storcere il naso a molti. Mentre la "Brown" si apprestava ad intraprendere una battaglia contro la malattia, ...

Emma si ferma per malattia : Marco Bocci fa il tifo per lei - Stefano De Martino tace : La notizia dello stop forzato che Emma Marrone ha dovuto dare alla sua carriera ha lasciato tutti senza parole: la cantante ha fatto sapere di doversi obbligatoriamente fermare per risolvere un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti sui social network per far sentire la loro vicinanza alla cantante, spicca l'ex fidanzato Marco Bocci: l'attore ha usato Instagram per far sapere alla pugliese di essere dalla sua parte ...

Stefano De Martino e gli auguri a Belén : «Con te sulle spalle - i momenti più belli» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social Belén Rodriguez e Stefano De Martino, l'amore è di nuovo social ...

“Ti porto sulle spalle”. Stefano De Martino - dedica batticuore a Belen 6 anni dopo le nozze : Per anni Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati lontani. Lui si è concentrato sulla vita professionale, lei ha avuto un flirt con il pilota di MotoGp Andrea Iannone poi finito tra le braccia di Giulia De Lellis. Poi, per magia, l’amore aveva ribussato alle porte e come nelle favole ogni cosa è andata al su posto. Oggi è un giorno speciale per la coppia, sono passati sei anni infatti dal matrimonio tra Stefano De Martino e Belen. Sei ...

Belen festeggia compleanno e anniversario di nozze - il messaggio di Stefano De Martino commuove i fan : Belen Rodriguez compie 35 anni. La bella showgirl argentina però festeggia una duplice ricorrenza, non solo quella del suo compleanno, ma anche l'anniversario di nozze con Stefano De...

Belen - auguri : Stefano De Martino scolpisce un pensiero indelebile : Belen Rodriguez, tanti auguri! Stefano da pelle d’oca: De Martino lascia il segno scolpendo delle parole indelebili Tanti auguri Belen! La modella argentina taglia oggi 20 settembre 2019 il traguardo dei 35 anni e Stefano De Martino, amore ritrovato dopo il naufragio matrimoniale, scolpisce per lei un pensiero indelebile, sentito, commosso, che coglie il segno […] L'articolo Belen, auguri: Stefano De Martino scolpisce un pensiero ...

Belen Rodriguez - la dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Compie oggi 35 primavere la showgirl argentina Belen Rodriguez e per l'occasione il marito Stefano De Martino, tornato a pieno titolo nella vita della conduttrice e ballerina da qualche mese, le scrive una dedica struggente su Instagram. Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia ...

Stefano De Martino emoziona con gli auguri a Belen Rodriguez : 'Con te i momenti più belli' : Oggi, venerdì 20 settembre, Belen Rodriguez compie 35 anni e gli auguri più dolci che le sono stati fatti, sono ovviamente quelli del marito. Stefano De Martino, attraverso il suo profilo Instagram, ha dedicato tenere parole alla donna che ha sposato nel 2013 e con la quale si è ricongiunto solo pochi mesi fa. Stefano omaggia Belen sui social Sebbene siano lontani causa impegni di lavoro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono ...