Pisa | rom vende le figlie per le nozze dopo averle picchiate | primo arresto per codice

Pisa - la piccola rom nel libro di testo fa indignare famiglie e genitori : Lavinia Greci Il personaggio di Dorin, le cui caratteristiche rimandano a una bambina di etnia rom, ha scatenato le polemiche anche dell'eurodeputata leghista Ceccardi promette un'interrogazione parlamentare e dice: "Non è possibile che situazioni al confine tra la legalità e l'illegalità siano prese come esempio positivo per formare le nuove generazioni" Il personaggio della piccola Dorin è finito in una classe, dentro alle pagine ...

Pisa - smantellato il campo rom abusivo più grande della Toscana : In anticipo rispetto a quanto previsto sono state allontanate 280 persone e rimosse oltre 60 baracche presenti nel campo, alle porte della città di Pisa. Per le operazioni di pulizia e bonifica stanziati 300mila euro campo rom campo nomadi Raffaello Binelli ?Url ...

