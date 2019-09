Olanda | a rischio i vantaggi fiscali per le multinazionali Da Fca a Google e Ikea

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il piano silenzioso di rivoluzione-fiscale allo studio prevede la riscossione, ad oggi esentata, dell'imposta sugli interessi e le royalties indirizzati dalla grandi società verso Paesi a bassa tassazione. È inoltre in fase di definizione il ritiro definitivo delle detrazioni sulle perdite connesse ad eventuali liquidazioni di società controllate o sussidiarie, che hanno consentito per anni a holding edi non pagare alcuna imposta sui profitti

