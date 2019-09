Nuoro | scartata al colloquio perché nera | “Dicono che avrei disturbato serenità dei

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) La donna, di origine senegalese ma sposata con un italiano, si era presentata per un lavoro da cameriera ma alle hanno detto che il colore della sua pelle avrebbe potuto disturbare ladegli ospiti della struttura che organizza matrimoni. "Non riesco a descriverlo: è un dolore e un dispiacere molto grande" ha raccontato la donna.

