Nella Juve di Sarri | Bonucci interpreta il doppio ruolo di capitano e maestro

Le minacce degli ultrà ai vertici Juve Nella riunione sotto il gazebo dello Stadium : Su Repubblica Torino l'incontro del 21 giugno 2018 tra Alberto Pairetto – per la Juventus – e i capi ultrà, tutti arrestati nell'ambito dell'inchiesta Last Banner. Il quotidiano riporta il contenuto delle intercettazioni e le minacce degli ultrà ai vertici del club bianconero. Una riunione, quella all'Ob Van, il gazebo all'ingresso dell'Allianz Stadium, che è stata il punto di rottura definitivo tra la società

Nella scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli : Sulla scia di Inter e Juventus c’è anche il Napoli di Ancelotti che ha superato senza particolari difficoltà l’ostacolo della

Calcio e Finanza : il Napoli batte la Juve Nella crescita social : Calcio e Finanza riporta come al solito un interessante report realizzato grazie a IQUII Sport, lo studio realizzato dalla Business Unit di IQUII per offrire una panoramica completa sulle dinamiche digitali del Calcio europeo: uno strumento di analisi e di studio per professionisti del settore e appassionati. Dal report parla che della crescita social dei club emergono interessanti novità su Napoli, Inter e Juve. Non è una sorpresa la crescita

Champions - Atletico Madrid-Juve : Nella probabile formazione bianconera Pjanic è in dubbio : Atletico Madrid-Juventus sarà la prima sfida della fase a gironi di Champions League per i bianconeri di Maurizio Sarri, una partita assolutamente da vincere per iniziare con il piede giusto il cammino europeo. Si giocherà mercoledì 18 settembre e non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico giocherà con la miglior formazione possibile in Spagna, considerando il valore dell'avversario. Nell'ultimo turno di campionato le due squadre non hanno

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - De Ligt titolare Nella Juventus - Ribery e Chiesa per i viola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: “Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, abbiamo deciso insieme questa decisione”. 14.42 Chiesa era già stato provato in allenamento da Montella come punta. 14.37 Pradè direttore sportivo della ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : nessun cambio per Sarri mentre sorpresa Nella scelta del modulo di Montella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 La Fiorentina non vince da 16 partite, il record negativo è datato 1970/71 con 17 partite senza vittorie. 14.12 Le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore Vincenzo Montella JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, ...

Maurizio Sarri : “La forza della Juve è nell’organizzazione - Nella testa e Nella mentalità” : Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. Innanzitutto sulla polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo. Domani sarà il suo esordio in panchina, accanto alla squadra: “Per un allenatore andare agli allenamenti e seguire la partita è vita. Non è stato semplice rimanere fuori. Ringrazio i medici che mi hanno curato, e mi hanno fatto capire che dovevo fare ...

Juventus al quinto posto Nella classifica europea per investimenti sui giocatori : La Juventus è ufficialmente nella top five delle società che più hanno investito in questi ultimi anni: a rivelarlo è il Cies Football Observatory, che ha confermato quindi che la società italiana è stata una delle più attive in tema acquisti. La prima in classifica è il Manchester City, che ha un valore della rosa che supera il miliardo di euro, subito dopo vi è il Paris Saint Germain a 913 milioni. Sul ultimo gradino del podio si trova il Real

Bernardeschi : "Giocare poco Nella Juve? Può essere un problema ma in un grande club succede" : La stagione di Federico Bernardeschi conta, per ora, solo otto minuti di presenza in campo con la Juventus. Un poco in più nella Nazionale italiana contro l'Armenia. Oggi La Stampa riporta alcune sue dichiarazioni. "È un problema giocare poco nel club? Può esserlo, ma succede, soprattutto se stai in una delle tre più grandi società al mondo. Comunque con Maurizio Sarri c'è un rapporto ottimo, le sue scelte nascono anche dalle

Juve : Nella lista Champions rischierebbe l'esclusione uno tra Emre Can - Bentancur e Ramsey : Ieri si è conclusa la sessione estiva di calciomercato con la Juventus, che non è riuscita a piazzare coloro i quali sono considerati esuberi, perché non rientrano nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Archiviata la sessione dei trasferimenti, oggi entro la mezzanotte i club partecipanti alla Champions League dovranno presentare la lista Uefa. L'elenco dei bianconeri sarà costituito da 22 uomini, a fronte dei 25 previsti e ciò è dovuto al

Guardian : la figura di Higuain determinante Nella rivalità tra Juve e Napoli : È Gonzalo Higuaín di nuovo la figura determinante nella rivalità Juventus-Napoli per il Guardian. Baldini racconta il big match tra le due eterne rivali partendo dai giorni che l'anno preceduto e dai forfait di Sarri e Chiellini, una situazione che aveva predetto una situazione di difficoltà per i campioni d'Italia Avrebbe dovuto essere un momento vulnerabile per la Vecchia Signora del calcio italiano. Ma a volte La Vecchia Signora

Juventus – Napoli - Nella formazione ufficiale ancora sorprese : Juventus – Napoli: il grande giorno è arrivato. Sarri sfida il suo passato, ma lo farà senza sedere in panchina. Il tecnico della Juventus, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di una polmonite. Scelte differenti rispetto alla prima giornata di campionato per la Juventus, decisioni prese per causa forza maggiore (infortunio Chiellini)

Juve : con l'infortunio di Chiellini - Rugani dovrebbe essere inserito Nella lista Champions : La Juventus ha vissuto una sessione di mercato piuttosto difficile: Fabio Paratici non è finora riuscito a cedere alcuni giocatori fuori dai piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri, attualmente alle prese con i postumi della polmonite che gli faranno saltare anche la seconda di campionato. Tra i partenti era stato inserito anche Daniele Rugani, ma ora il destino gli sta regalando un'altra chance di rimanere in bianconero.

Juventus - i possibili avversari Nella fase a gironi della Champions 2019/20 : possibili avversari Juve Champions League – Mancano solamente due giorni al sorteggio dei gironi della UEFA Champions League 2019/20. La massima competizione europea per club è un obiettivo dichiarato in casa Juventus. Il club bianconero – che si trova tra le teste di serie – attende con ansia di sapere quali avversari troverà sulla propria