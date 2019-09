Lite d’amore sfocia in aggressione | 25enne pugnala al petto 33enne

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Nella tarda mattinata di ieri, in via Achille Campanile al Laurentino, la Polizia di Stato ha trovato all’intervento di un auto un 30enne accoltellato per motivi di gelosia da un soggetto di 25 anni. L’uomo, mentre si attendeva l’arrivo del 118, è stato temporaneamente soccorso dagli agenti della Volantem che hanno mantenuto sveglio e cosciente la vittima mettendola in posizione di sicurezza e liberando manualmente il cavo orale per evitare soffocamenti. Contemporaneamente la vittima riferiva con voce fioca il nome dell’aggressore, il suo indirizzo e le motivazioni che hanno portato al violento gesto. Il 118 ha poi trasportato il ferito presso l’ospedale S.Eugenio in codice rosso. Gli agenti di Polizia si sono subito attivati per trovare il colpevole indicato dalla vittima, giungendo grazie alle informazioni ricevute presso l’abitazione ...

