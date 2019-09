Lazio-Parma | Immobile torna sui suoi passi dopo lo sfogo | sui social arrivano le scuse a

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

La Lazio riparte - Immobile e Marusic piegano il Parma : Dopo i rovesci subiti con la Spal in campionato ed Cluj in Europa League, contro il Parma la Lazio riesce a mantenere il vantaggio e porta a casa la prima vittoria casalinga della stagione. Un gol per tempo (Immobile e Marusic i marcatori) piegano i gialloblu' di D'Aversa, apparsi inconsistenti soprattutto nel reparto offensivo. Il 2-0 finale e' meritato e riflette quello che si e' visto in campo. Eppure c'e' qualcosa che ancora non gira come ...

La Lazio vince e convince : 2-0 al Parma : La Lazio vince e convince: 2-0 al Parma – Stasera s’è vista la vera Lazio, una squadra che gioca per 90 minuti, non quella che fino a pochi giorni fa riusciva a giocare, a reggersi in piedi, per un tempo al massimo. Ha vinto e ha convinto: con un gol al primo tempo, all’8’, con un Immobile che ha ormai fatto pace col pallone, e un gol al secondo tempo, al 67’, con un Marusic che non credeva ai suoi occhi, e al suo piede, che ha colpito con ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Lazio batte il Parma - pari tra Atalanta e Fiorentina : La quarta tornata della Serie A di Calcio si chiude con la vittoria della Lazio per 2-0 sul Parma nel posticipo delle ore 20.45: i biancocelesti riscattano le sconfitte contro SPAL e Cluj ed agganciano il quinto posto in classifica a quota 7, a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno. Immobile dopo otto minuti e Marusic a metà ripresa decidono la contesa. Ancora un pari per la Fiorentina, che resta sola sul fondo della classifica a ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile e Marusic affondano i ducali. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! Pagelle: LAZIO: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6 (Parolo 6), Luis Alberto 7.5, Lulic (Jony); Correa 7, Immobile 6.5 (Caicedo 6.5). Allenatore: Inzaghi 7. PARMA: Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Giu. Pezzella 4.5; Hernani 4.5, Brugman 5(Sprocati 5.5), Barillà 5; ...

Lazio-Parma - gli highlights del match – VIDEO : Lazio-Parma, gli highlights del match – VIDEO highlights Lazio Parma| Ecco la 4a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Lazio e Parma in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Lazio – Parma L'articolo Lazio-Parma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

La Lazio si riscatta e supera il Parma - tutto facile nel posticipo ma scoppia il caso Immobile [FOTO] : Si è concluso l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma, tornano al successo i biancocelesti che riscattano il doppio ko tra campionato ed Europa League, ottima prestazione per la squadra di Simone Inzaghi che non ha quasi mai sofferto gli avversari. Vantaggio della Lazio grazie alla rete siglata da Immobile su assist di Luis Alberto, nella ripresa clamoroso episodio, lite tra ...

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista dell’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Calcio : posticipo - Lazio-Parma 2-0 : 23.38 La Lazio torna al successo dopo i ko in rimonta di Ferrara e Cluj battendo all' Olimpico il Parma (2-0). Biancocelesti pimpanti in avvio e subito a segno (8'): Luis Alberto imbecca Immobile che di sinistro trafigge Sepe Il Parma ha la chance di pareggiare al 22',ma Inglese, solo, tira su Strakosha In contropiede Correa vicino al raddoppio da posizione defilata (30'). Nella ripresa Immobile subito pericoloso, ma tiro troppo centrale. Palo ...

LIVE Lazio-Parma 2-0 - Serie A calcio in DIRETTA : raddoppia Marusic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Luis Alberto carica il tiro dal limite ma finisce fuori di molto. 68′ Il Parma non riesce ad avere una reazione, totalmente in balia della Lazio. 66′ Gooooooool, Marusiccc, Caicedo gestisce un pallone che gli era arriva poi l’inserimento per Marusic che incrocia nei limiti dell’area piccola, 2-0. 64′ Esce Immobile ed entra Caicedo per la Lazio. 63′ ...

LIVE Lazio-Parma 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Immobile porta avanti i biancocelesti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 Lazio su buoni ritmi la magia di Luis Alberto per Immobile porta il vantaggio biancoceleste, Gervinho non pervenuto per il Parma. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Lazio-Parma 1-0. 43′ Correa dalla sinistra si accentra e tira di destro, para Sepe. 41′ Gervinho riesce a superare due uomini ma per una maglia trattenuta si ferma, l’arbitro ...